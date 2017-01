Fernando Vitale: "Addio al porno, faccio il Dj"

foto Ufficio stampa Correlati Fernando Vitale e la sexy Selene

Vitale dà l'addio al porno 10:41 - Fernando Vitale dice addio al porno. La notizia circolava già da tempo, ma adesso arriva la conferma ufficiale. L'entourage dell'ex tronista napoletano ha infatti comunicato che ha rifiutato il ruolo da protagonista in un film hard dall'alto budget per dedicarsi alla nuova carriera da deejay. La musica è ormai al centro dei suoi interessi, tanto che a settembre uscirà il suo primo brano, con tanto di video musicale. diceal. La notizia circolava già da tempo, ma adesso arriva la conferma ufficiale. L'entourage dell'napoletano ha infatti comunicato che ha rifiutato il ruolo da protagonista in un film hard dall'alto budget per dedicarsi alla nuova carriera da. La musica è ormai al centro dei suoi interessi, tanto che a settembre uscirà il suo primo brano, con tanto di video musicale.

"Il titolo del brano è Revolution - ha raccontato Vitale al sito Hardcelebrity.com - è un pezzo nel quale ho messo il cuore che sento davvero mio. Ho studiato, mi sono fatto il mazzo ed ho capito che la musica è la mia vera vita. Poi c0è l'amore". Con l'ormai storica fidanzata Luisa Selene Morrone. Sul possibile matrimonio però Vitale non si sbilancia: "No comment". L'unica cosa certa è che i due si stanno godendo alcuni giorni di relax in Sardegna.