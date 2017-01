Pierelli, mamma e moglie di un pokerista

foto Di Più Correlati Alessandra Pierelli, mamma e moglie sprint

Alessandra Pierelli, com'era, com'è 10:03 - L'amore per Costantino Vitagliano e lo studio di "Uomini e Donne" sono ormai un lontano ricordo per Alessandra Pierelli, che nel 2011 ha sposato il giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassari e si è trasferita a Montecarlo. Mamma di Daniel (2 anni) e del piccolo Liam di appena 2 mesi, Alessandra ha abbandonato da qualche anno il mondo dello spettacolo per dedicarsi anima e corpo alla famiglia. - L'amore per Costantino Vitagliano e lo studio di "Uomini e Donne" sono ormai un lontano ricordo per, che nel 2011 ha sposato il giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassari e. Mamma di Daniel (2 anni) e del piccolo Liam di appena 2 mesi, Alessandra ha abbandonato da qualche anno il mondo dello spettacolo per

Una decisione che sembra averla resa felice, almeno a giudicare dal viso sereno mentre coccola marito e figli sulla spiaggia di Sabaudia. Una famiglia sprint quella di Alessandra: mentre lei tiene tra le braccia il piccolo di casa, il papà non perde di vista il primogenito che corre felice in riva al mare.



Dopo la popolarità avuta grazie al programma di "Uomini e Donne", la carriera di Alessandra sembrava in ascesa ma nel 2007 un'intervento di liposuzione rischiò di ucciderla.Una brutta esperienza, che la allontanò gradualmente dalla luce dei riflettori.



"Alessandra non parla mai del mondo dello spettacolo - svela un suo amico a "Dipiù" - La verità è che per lei tra essere una stella e una mamma non ci sono paragoni. I figli sono la cosa più importante che la vita le abbia dato. Non salta una poppata, senza curarsi del fatto che possa rovinarle il seno, come fa la maggior parte delle donne dello spettacolo".