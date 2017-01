L'autunno Mediaset tra novità e graditi ritorni

scalda l'autunno con, ma anche graditissimi ritorni. Da Sabrina Ferilli e Virna Lisi in "Baciamo le Mani", a Claudio Gioè e Claudia Pandolfi protagonisti della serie sul paranormale "Il tredicesimo apostolo". Spazio anche alla rodata coppia Marco Bocci-Giulia Michelini di "" e a Gabriel Garko, dongiovanni irresistibile e impenitente per la fiction".

Per accogliere i telespettatori al rientro dalle vacanze, il palinsesto Mediaset si arricchisce di nuovi progetti, oltre a dare il bentornato alle fiction che hanno appassionato il pubblico negli scorsi anni.In onda dal 4 settembre "", uno dei successi televisivi dello scorso anno. Intrighi inaspettati e colpi di scena sconvolgeranno la vita della bella Aurora (Anna Safroncik), mettendo a repentaglio l'amore per il suo Alessandro (Roberto Farnesi).Tornano anche le serie che ruotano intorno agli ambienti mafiosi come "", con Sabrina Ferilli e Virna Lisi (5 settembre); e la quinta stagione di "" (9 settembre) con Giulia Michelini e Marco Bocci.Ad affrontare il tema del soprannaturale ci pensano "" (con Claudio Gioè e Claudia Pandolfi) e "", con Raoul Bova e Vanessa Incontrada.Grande attesa poi per le nuove fiction romantiche: "", che vede nel cast Gabriel Garko, Giuliana De Sioe e Asia Argento; e il dramma shakespeariano "", con protagoniste Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci.