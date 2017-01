Torna "Quinta Colonna, il Quotidiano"

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:26 - Dal 26 agosto su Retequattro, al via la nuova stagione dell'access prime-time targato Videonews, "Quinta Colonna, il Quotidiano". Dal lunedì al venerdì, dalle ore 20.30 alle 21.15, Paolo Del Debbio si concentra sui temi politico-economici del giorno, in attesa dell’appuntamento settimanale in prima serata con "Quinta Colonna", previsto dal 9 settembre, ogni lunedì da Roma. - Dal 26 agosto su Retequattro, al via la nuova stagione dell'access prime-time targato Videonews, "". Dal lunedì al venerdì, dalle ore 20.30 alle 21.15,si concentra sui temi politico-economici del giorno, in attesa dell’appuntamento settimanale in prima serata con "Quinta Colonna", previsto dal 9 settembre, ogni lunedì da Roma.

"Siamo stati i primi a sostituire la chiacchiera fra politici, abituati a essere riveriti e sempre più lontani dalla gente, con un dibattito fra parlamentari e una piazza poco ossequiosa. Sono convinto che i politici siano mongolfiere da zavorrare. Quello è il mio compito" afferma il conduttore.



Col medesimo obiettivo - abbandonare salotti e politica di Palazzo - Paolo Del Debbio porterà i politici nei luoghi dove sono nati e cresciuti, nel collegio dove si sono formati politicamente, per un confronto diretto con i cittadini. Far parlare la gente comune: “Quinta Colonna, il Quotidiano” non cambia quindi la formula. Al centro del programma, la più stretta attualità, con gli inviati Videonews sul territorio, ed esperti e politici in studio pronti al dibattito.



“Quinta Colonna” è un programma Videonews, testata diretta da Mario Giordano. Programma ideato da Paolo Del Debbio e Raffaella Regoli. Scritto con Carlo Bertotti, Andrea Giambruno e Antonello Sette. Produzione esecutiva Gianluigi Bagnasco. Direttore di Produzione Alessandra Ligresti. Alla regia Giorgio Bardelli.