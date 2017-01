Massimo Troisi rivive in tv in una fiction

foto Tgcom24 Correlati Fabio Troiano, coccole con la fidanzata

Fabio Troiano, protagonista di "Ris Roma 3" 09:18 - Inizieranno a fine ottobre le riprese, tra Roma e la Campania, della miniserie tv (dal titolo provvisorio "Ricomincio da me") dedicata a Massimo Troisi, prodotta dalla Taodue e che dovrebbe andare in onda su Canale 5 nella primavera del 2014. Il protagonista è Fabio Troiano, visto recentemente sull'ammiraglia Mediaset in "Benvenuti a Tavola" e noto al grande pubblico per la serie "Ris Roma". Dietro la macchina da presa il regista Luca Miniero.

Ad annunciarlo all'Ansa è il produttore Pietro Valsecchi che conosceva personalmente l'interprete di "Ricomincio da Tre", "Scusate il Ritardo", "Non ci resta che piangere" e "Il postino": "Erano anni che volevo realizzare questo progetto. Troisi e' entrato nell'immaginario collettivo del nostro paese. Finalmente i tempi siano maturi per questa miniserie. In questi anni mi è capitato più volte di raccogliere le testimonianze di coloro che hanno lavorato a lungo con Massimo, da Lello Arena a Enzo De Caro, da Ettore Scola, a Benigni. E' una sfida, ne sono consapevole ma credo sia doveroso rendergli questo tributo, molti giovani non lo conoscono e questo film spero possa essere un modo per farne apprezzare il grande valore di un artista straordinario e unico. Troiano è bravissimo e sono sicuro che riuscira' a rendergli il giusto omaggio". La sceneggiatura, firmata tra gli altri da Mizio Curcio ha tenuto conto dell'amore del personaggio e dell'impossibilità di rifare i suoi sketch. Non si rivedrà insomma un finto Massimo Troisi nell'Annunciazione. Ma la sua vita, quella di un uomo diventato mito. Nel cast ancora in via di definizione anche Nicole Grimaudo.