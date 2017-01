Colorado, Ruffini beato tra le donne

- Lunedì 16 settembre 2013, in prima serata su Italia 1, torna "" con un'edizione autunnale che si preannuncia esplosiva. Sono 12 le puntate dello show della risata con un’inedita formula nella conduzione. Per la prima volta al timone un trio, formato dall'ormai veterano e amatissimoe due volti nuovi:, talentuosa ballerina, reduce dall'esperienza alla scuola di "", e, bellezza nordica mozzafiato, modella internazionale e attrice.

Anche quest’anno, saranno più di 40 i comici che si susseguiranno sul palco. Insieme agli storici e amatissimi Pucci, Pintus, Marco Bazzoni e tanti altri, ci sono le nuove proposte scovate durante i laboratori estivi di "Colorado", veri e propri momenti di scouting della risata. Tra le new entry, pronte a dare nuova linfa e a completare il cast, i due attori già amati dal pubblico televisivo per la loro partecipazione a "Italia's Got Talent", i Fratelli lo Tumolo e Leonardo Fiaschi, abilissimo imitatore, nei panni dello chef più perfido e famoso del mondo, Gordon Ramsay. E poi Michele La Ginestra, attore romano e leader di presenza nei teatri della Capitale è un esilarante parroco alle prese con strambe prediche. Tornano anche Raffaele D'Ambrosio ed Enrique Balbontin, volto storico del programma. Altro importante nome tra le proposte inedite, è Stefano Nosei, cabarettista e cantautore di lunga esperienza.

Nuovissima è anche la sigla di questa 14esima stagione: una versione di Tieni il tempo di Max Pezzali arrangiata e "rappata" per "Colorado" da uno dei cantanti più amati del momento, il vincitore della scorsa edizione di "Amici", Moreno, rapper in vetta alle classifiche con il suo album di debutto Stecca, due volte disco di platino.E in attesa del ritorno del suo grande compagno di avventura Bruno Arena, Max Cavallari veste i panni di un’incontenibile Cappuccetto Rosso e della temibile e divertentissima moglie di Pucci. Confermatissime anche le "quote rosa" del programma: Barbara Foria, Rita Pelusio e Michela Andreozzi. Con loro, fa gradito ritorno, Margherita Antonelli, attrice di televisione e teatro che interpreta l’esplosiva cantante romagnola di liscio Daccela Maragnini. Immancabili i capisaldi del cast: i monologhisti Alberto Farina, Dario Cassini, Alessandro Serra, Fabrizio Casalino e un inedito Nando Timoteo. Alessandro Bianchi e il suo nuovo personaggio, uno steward di una surreale compagnia aerea; Andrea e Simone che interpretano, con grande abilità tecnica, due gemelli siamesi; gli Okea (Didi Mazzilli, Andrea Viganó, Enzo Polidoro); gli storici Turbolenti, Daniele Ronchetti e il suo invasato istruttore di spinning; Herbert Cioffi; Michelangelo Pulci e il suo smemorato Mario; e ancora i Panpers e le manie delle mamme, Stefano Chiodaroli e il suo semi Dio 'tempesta ormonale', Tirocchi e Paniconi con la soap opera Cuoratella, Gianluca Impastato nelle vesti di Mariello Prapapappo, Gianluca Fubelli nei panni del più bello d'Italia, i Gem Boy e il loro momento musicale. Infine, spazio alla proposta per i più piccini (ma non solo) con l'apetta Nicoletta Nigro, Pistillo, il principe azzurro Max Pieriboni con la sua principessa Francesca Macrì, la magia dei piedi di Monsieur David ed Eddy Mirabella e la sua famiglia acrobatica. Al corpo di ballo composto da Krizia Picci, Veronica Sormani, Romina Carancini e Veronica Lepri, si aggiunge il ballerino Vincenzo Mingolla, che completa e armonizza il gruppo.