Eugenio e Francesca: "Vogliamo una figlia"

Fanno davvero sul serio Eugenio e Francesca. Mentre le altre coppie nate a "Uomini e Donne" scoppiano, loro non solo resistono ma progetto una famiglia. Abbronzati, innamorati e serenei, i due si confessano a "Visto" dopo una romantica vacanza in Sardegna e ammettono: "Cia amiamo davvero tanto e adesso sogniamo di avere una bambina".

"Non siamo due bambini - assicura Eugenio - In passato abbiamo già avuto delle relazioni, ma questa è diversa, in assoluto, non tanto perché ci siamo conosciuti in televisione, ma per l'intensità del nostro amore. Sono le persone che ci incontrano per strada a ricordarci che eravamo a Uomini e donne, perché noi non ci pensiamo già più. Per noi questi sono stati mesi molto intensi". E la bella Francesca conferma: "Io non ero mai stata innamorata prima di adesso. Da quando sto con lui mi sento molto cresciuta, cambiata e sicuramente sono una persona migliore da quando Eugenio è entrato in questo modo nella mia vita". La copia ama rivedere le tappe del loro amore attarverso le puntate di Uomini e Donne: "Lo facciamo tutti i giorni. Ci piace guardare le esterne e scoprire ogni volta dei particolari nuovi. Vedo i miei sguardi verso di lei ogni volta differenti, da quando ho iniziato a essere innamorato pazzo, e mi rendo conto che verso la fine della nostra avventura ero davvero insofferente, perché non vedevo l’ora di viverla al di fuori".