Rambo torna in tv con Sylvester Stallone

Sylvester Stallone caccia Bruce Willis dal set 09:32 - A volte ritornano. E' il caso di Rambo, che dopo le avventure al cinema potrebbe ancora incollare milioni di fan, ma stavolta sul piccolo schermo. E il protagonista potrebbe essere sempre Sylvester Stallone. A rilanciare la notizia è "Hollywood Reporter, che sottolinea che Entertainment One avrebbe raggiunto un accordo con Nu Image, che detiene i diritti sul personaggio, per realizzare una serie tv basata sull'eroe degli anni Ottanta.

Stallone sarebbe in trattative per partecipare sia a livello creativo sia come potenziale interpretare. "Dopo essere stato Rambo sullo schermo - ha raccontato di recente Sly - ogni volta che cade uno dei nostri, in posti come l'Afghanistan, mi sento in prima linea". Adesso è pronto a indossare di nuovo la tuta mimetica. Come ai vecchi tempi.