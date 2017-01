Snooki sulla Middleton: "Kate è una vera MILF"

foto Ap/Lapresse Correlati Snooki, in forma dopo la gravidanza 12:44 - Anche Snooki ha voluto fare le congratulazione alla duchessa di Cambridge Kate Middleton per la nascita dell'erede al trono, dopo che Buckingam Palace ha reso pubblico il primo scatto ufficiale della famiglia. Naturalmente l'ex star di "Jersey Shore" lo ha fatto a modo suo, usando toni non proprio principeschi: "Congratulazione a Will e Kate per il loro splendido bambino George! Baci ragazzi e Kate... tu sei una Milf!" - AncheKate Middleton per la nascita dell'erede al trono, dopo che Buckingam Palace ha reso pubblico il primo scatto ufficiale della famiglia. Naturalmente l'ex star di "Jersey Shore" lo ha fatto a modo suo, usando toni non proprio principeschi: "Congratulazione a Will e Kate per il loro splendido bambino George!

"Somiglia moltissimo al suo papà e posso già dire che sarà il bambino reale più bello di sempre!! - ha scritto Snooki in una lettera aperta al sito americano "Celebuzz" - E posso anche dire quanto sia fantastica Kate?! Ha appena partorito e sembra pronta per la passerella. E' lei la mia ispirazione per la mia prossima gravidanza".



Snooki, che è diventata mamma lo scorso anno di Lorenzo, confessa di essere particolarmente attratta dall'allure che aleggia intorno alla principessa Kate: "Sono così ossessionata da questa famiglia. Non vedo l'ora di sentire storie sulla sua cacca e pipì. Baci ragazzi e Kate... sei una MILF".