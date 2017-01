Ashton Kutcher è il Paperone della tv

12:29 - "Due uomini e mezzo" e un conto in banca milionario. Quest'ultimo è quello di Ashton Kutcher, protagonista della serie che, secondo la classifica degli attori tv più pagati pubblicata da "TvGuide", porta a casa 750mila dollari per ogni episodio della serie. Lo seguono il suo compagno di sit-com, Jon Crier (625mila dollari) e Mark Harmon, con "Ncis", 525mila dollari a puntata.

Tra i primi dieci della classifica troviamo anche i Simpson, o meglio gli attori che li doppiano (300mila dollari a episodio). Andando verso il fondo si trovano anche delle sorprese, come una star del cinema del calibro di Robin Williams che, per il suo ritorno in tv con "The Crazy Ones", porterà a casa "solo" 165mila dollari a episodio. O le stelle di una serie cult come "Il trono di spade", Peter Dinklange e Lena Hadley, al 24.mo posto con 150mila dollari a puntata.



A chiudere la classifica ci sono le protagoniste di "Mom", Allison Janey e Anna Faris (quella della saga "Scary Movie") che guadagnano 125mila dollari per ogni episodio della sit-com.