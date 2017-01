Kardashian, no milionario per le foto della figlia

foto LaPresse Correlati Un maialino tra le Kardashian!

Nonostante la sua vita sia stata scandagliata in ogni aspetto dall'occhio delle telecamere, Kim Kardashian non vuole fare lo stesso con la figlia North West. La stella del reality e il marito Kaney West hanno infatti deciso di non mostrare le foto della figlia per nessun motivo, rifiutando offerte intorno ai quattro milioni di dollari. La piccola farà il suo debutto "in famiglia", nello show tv della nonna Kris Jenner.

Mamma Kim ha rimandato al mittente la proposta di un giornale australiano, disposto a sborsare una cifra a sei zeri per accaparrarsi lo scatto della piccola. North West farà comunque il suo debutto sotto i riflettori, ma durante il talk show della nonna Kris Jenner.



La fotografia della piccola sarà infatti il pezzo forte dell'ultima puntata del programma, che andrà in onda il prossimo 23 agosto. Una mossa studiata a tavolino: per quell'episodio Kris ha richiesto un compenso altissimo, visto che la Fox non sa ancora se rinnovare il suo show. Insomma piccola Nori è appena entrata in famiglia, ma le hanno fatto già capire come funzionano le cose in casa Kardashian.