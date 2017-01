Mediaset allarga l'offerta sportiva pay e free

foto LaPresse Correlati Brachino: "Sport Mediaset, una stagione di novità" 17:02 - Per la stagione 2013/2014, Mediaset scende in campo con un’offerta ricca e competitiva: il meglio della Serie A e della Serie B, tutte le partite della Uefa Champions League e della Uefa Europa League, la Supercoppa Europea Bayern Monaco-Chelsea, le qualificazioni al Mondiale del 2014, in esclusiva, tra cui le partite della Nazionale Argentina, e tanti altri match di calcio internazionale. Per un totale di oltre 1250 partite, tutte in diretta. - Per la stagione 2013/2014,scende in campo con un’offerta ricca e competitiva: il meglio della Serie A e della Serie B, tutte le partite dellae della, la, le qualificazioni al, in esclusiva, tra cui le partite della, e tanti altri match di calcio internazionale. Per un totale di oltre 1250 partite, tutte in diretta.

Con FoxSports i principali campionati europei e con Eurosport/Eurosport 2 oltre al calcio tutte le discipline più prestigiose. Inoltre, su Italia 1, la domenica in seconda serata al via un nuovo programma sportivo condotto da Pierluigi Pardo. Al centro di tutta l’offerta sportiva, il polo giornalistico e produttivo Sportmediaset diretto da Claudio Brachino. Un sistema multimediale integrato con tutte le testate del Gruppo Mediaset che assicura ai telespettatori, oltre a migliaia di ore di match live, pre e post partita e approfondimenti sui canali dedicati allo sport, anche servizi e nuovi contenuti sulle reti generaliste e su TgCom24.



Inoltre, grazie al sito www.sportmediaset.it e all’app Sportmediaset, gratuita su tutti i sistemi operativi per smartphone e tablet, gli utenti potranno seguire in tempo reale aggiornamenti su tutti gli eventi di tutti gli sport da tutto il mondo e in diretta streaming i migliori match di Champions ed Europa League. Completa l’offerta una sezione video sempre più ricca di contenuti, interviste e curiosità dal Web.



MEDIASET PREMIUM



SERIE A - Mediaset Premium trasmette in diretta tutte le partite in casa e in trasferta di 12 squadre: Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli, Lazio, Verona, Fiorentina, Atalanta, Genoa, Torino e Catania. Inoltre in HD si potranno vedere anticipi, posticipi e anche una partita di Serie A della domenica pomeriggio. Infine, i clienti Premium potranno vedere in diretta online su Premium Play tutti gli anticipi e i posticipi, la Diretta Premium e i migliori due incontri della domenica pomeriggio.



SERIE B - In diretta su Premium Calcio e Premium Play tutti gli anticipi del venerdì, i posticipi del lunedì e “Diretta Premium Serie B” del sabato.



UEFA CHAMPIONS LEAGUE - Tutti i match di Champions saranno visibili dagli abbonati Mediaset Premium. Il migliore incontro del mercoledì sarà visibile anche in alta definizione e online su Premium Play.



UEFA EUROPA LEAGUE - Ogni giovedì Premium Calcio e Premium Play garantiranno la visione in diretta di tutte le partite delle squadre italiane impegnate, quelle più importanti delle formazioni straniere e “Diretta Europa League” con le emozioni live da tutti i campi.



