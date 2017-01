Simon Cowell: "Fiero di diventare papà"

foto Ap/Lapresse Correlati Britain's Got Talent, uova contro Simon Cowell 12:26 - A 54 anni Simon Cowell è al settimo cielo all'idea di diventare papà. Il patron di "X Factor" ha infatti riconosciuto il bambino che porta in grembo la socialité americana Lauren Silverman, moglie dell'amico Andrew Silverman. A confermarlo il diretto interessato alla BBC: "Sono fiero di diventare papà. E' qualcosa a cui non avevo mai pensato prima ma adesso mi sento bene. E lei è una ragazza davvero speciale". - A 54 anniè al settimo cielo all'idea di diventare papà. Il patron di "X Factor" ha infatti riconosciuto il bambino che porta in grembo la socialité americana, moglie dell'amico Andrew Silverman. A confermarlo il diretto interessato alla BBC: ". E' qualcosa a cui non avevo mai pensato prima ma adesso mi sento bene. E lei è una ragazza davvero speciale".

Dopo i rumors delle scorse settimane, anche il marito Andrew Silverman ha voluto fare chiarezza sulla questione, esponendo il suo punto di vista in un comunicato stampa: "Come ho già detto la mia priorità è risolvere al più presto la questione per amore di nostro figlio. Io e Lauren lo amiamo moltissimo e sto cercando di iniziare un nuovo capitolo nelle nostre vite. Spero che le persone rispetteranno la nostra privacy familiare".