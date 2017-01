"The Chef", parte la sfida tra i fornelli

- La squadra di "" è pronta a scendere in campo. A fine settembre, in prima serata su La5, 14 aspiranti cuochi diventeranno i protagonisti assoluti della sfida culinaria del nuovo talent di cucina nato dalla collaborazione tra. La trasmissione sarà guidata da due grandi chef:

The Chef" è il primo talent di cucina che nasce e si sviluppa a partire dalla rete attraverso il sito www.thechef.mediaset.it (sempre aggiornato con news e videoricette), le piattaforme social Facebook ( www.facebook.com/TheChefLa5 ) e Twitter ( @TheChef_La5 hashtag #TheChef ) e sulla community online del mensile Sale&Pepe. Per la prima volta infatti i concorrenti di un talent di cucina sono stati selezionati via Internet. Oldani con La Mantia e la collaborazione della food blogger Chiara Maci e Alessio Algherini hanno scelto i migliori. I concorrenti si sfideranno in squadre e poi individualmente, preparando due piatti, uno di loro invenzione e l'altro suggerito dal mensile Sale&Pepe. Alla fine delle 11 puntate del programma, uno solo si aggiudicherà il prestigioso titolo di "The Chef" e si aggiudicherà un posto nel ristorante di La Mantia di prossima apertura a Roma.