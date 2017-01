Otto coppie alla prova in Sardegna

foto Tgcom24 09:34 - Otto coppie in giro per quaranta giorni lungo le coste della Sardegna per "testare" il loro rapporto. A settembre arriva il nuovo reality di Mediaset "Sweet Sardinia". Con tante prove: i ragazzi si arrampicheranno sul Gennargentu e tenteranno di comprare orate e spigole al mercato di Cagliari parlando in sardo. Naturalmente dopo alcune lezioni in limba. Sempre ripresi dalle telecamere. - Otto coppie in giro per quaranta giorni lungo le coste dellaper "testare" il loro rapporto. Aarriva il nuovodi". Con tante prove: i ragazzi si arrampicheranno sul Gennargentu e tenteranno di comprare orate e spigole al mercato di Cagliari parlando in sardo. Naturalmente dopo alcune lezioni in limba. Sempre ripresi dalle telecamere.

La loro barca, un tre alberi battente bandiera spagnola chiamato El pirata, è arrivata nello scalo marittimo di Cagliari e le otto coppie sono pronte a comincere la loro avventura raccontata passo dopo passo e porto dopo porto. Un viaggio a impatto ambientale zero, assicurano dalla produzione, che terminerà a Cagliari con la grande finale del 24 settembre al Portus Karalis. Una circumnavigazione della Sardegna che passerà attraverso porti e porticcioli, da Torre delle Stelle a Villasimius risalendo poi verso Arbatax e Olbia e riaccendendo lungo la costa occidentale. Non solo mare, ci saranno anche diverse tappe all'interno dell'Isola. I partecipanti arrivano tutti dal "continente": dovranno imparare in questi quaranta giorni a conoscere la Sardegna. E un po' anche se stessi.