E' morto David Frost di "Rizzoli & Isles"

foto Olycom Correlati Stella dei telefilm 15:08 - Si tinge di giallo la morte dell'attore Lee Thompson Young, trovato morto nella sua casa a North Hollywood dalla polizia. Il protagonista del telefilm "Rizzoli & Isles" aveva solo 29 anni. In un primo momento si è pensato ad un suicidio, pare sia morto per un colpo di pistola. Ma la circostanza per ora è smentita dalla polizia, come riporta il sito Tmz.

Quello che non convince gli inquirenti è la dinamica tragica che ha portato alla morte dell'attore. Si indaga dunque su altre piste ed ipotesi. Soprattutto perché sembra che non ci fossero problemi legati ad alcol e droghe. Lee Thompson Young era un volto noto soprattutto della tv dove aveva partecipato con successo a molte serie tv l'ultima delle quali "Rizzoli & Isles" ancora in corso di riprese per la nuova stagione, poi anche "The guardian", "Scrubs", "Smallville" e "Flash Forward"