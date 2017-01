George Takei, da Star Trek al ballo del Qua Qua

12:50 - Dall'astronave di Star Trek alla danza dei polli. A 76 anni George Takei, il mitico tenente Sulu, sarà infatti il protagonista dell'Oktoberfest-Zinzinnati, la kermesse (americana) della birra. Un ospite particolare, che farà scatenare tutti al ritmo del ballo del "Qua Qua". All'evento, previsto per mercoledì 21 agosto, sono attese migliaia di persone.

Una sorta di chicken dance di massa, la più grande del mondo, in cui Takei sarà il "grand marshall". Sono passati quasi cinquant'anni da quando nella serie tv vestiva i panni del timoniere dell'"Enterprise". Adesso, alla soglia degli ottant'anni, George si rimette in gioco, e lo fa in modo divertente. Tutti ora sono in attesa di vedere la sua personalissima versione del ballo del Qua Qua.