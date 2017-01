Catrina Davies aggredita a Siracusa

foto Facebook Correlati Catrina Davies, ex gieffina sexy 11:04 - Brutta avventura per l'ex gieffina Catrina Davies che ha denunciato di essere stata aggredita. La showgirl è stata infatti soccorsa per strada, in evidente stato confusionale, dalla polizia municipale di Siracusa nella notte tra il 17 e il 18 agosto. Catrina, che dopo aver partecipato al reality il "Grande Fratello" si dedica alla carriera di Dj, è stata subito accompagnata al pronto soccorso. - Brutta avventura per l'ex gieffinache ha denunciato di essere stata. La showgirl è stata infatti soccorsa per strada, in evidente stato confusionale, dalla polizia municipale dinella notte tra il 17 e il 18 agosto. Catrina, che dopo aver partecipato al reality il "Grande Fratello" si dedica alla carriera di Dj, è stata subito accompagnata al pronto soccorso.

La Davies ha riferito di essere stata aggredita dal suo accompagnatore dopo una serata in uno dei ritrovi di Cefalù. Dopo le cure mediche, come riportano i media locali, la polizia municipale ha affidato ai carabinieri la showgirl per la denuncia.