Nudo integrale sul set di "True Blood"

10:47 - Finale di stagione con il botto per "True Blood", che saluta i telespettatori con un nudo integrale frontale dell'attore Alexander Skarsgard. Questa volta la serie "vampiresca" dell'HBO ha spogliato completamente il personaggio di Eric, mostrandolo come mamma l'ha fatto intento a leggere un libro su un lettino. Ad un certo punto però inizia a prendere fuoco e, alzandosi di scatto, mette in mostra i "gioielli" di famiglia.

Continua il successo di "True Blood", che chiude il sesto anno decisamente in positivo. Il pubblico si è infatti affezionato alle avventure dei sofisticati succhia-sangue e su Twitter si moltiplicano i topic trend dedicati alla serie tra cui #TrueBlood e #Sookie.