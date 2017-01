Demi Lovato, ruolo in "Glee" e scatti hard

09:04 - Novità nel cast di "Glee", che nella quinta stagione ospiterà Demi Lovato. Il giudice di "X Factor" sarà Dani, un'artista in difficoltà amica di Rachel (Lea Michele) e Santana (Naya Rivera). Intanto, però, sembra ci siano in circolazione alcuni scatti osé della cantante. Una persona avrebbe infatti contattato alcuni importanti siti specializzati in gossip e spettacolo, proponendo loro di comprare il materiale bollente.

Tra i siti internet contattati anche "Radar Online", che ha confermato di aver ricevuto una e-mail con allegate più di venti foto: "La collezione che ho mostra alcuni nudi in cui è visibile anche la faccia e alcune parti del corpo per cui Demi è famosa: tatuaggi, sedere e mento - si legge nel testo - Sono fotografie che possono sollevare un polverone... Posso garantire che la ragazza delle foto è Demi"



"Radar Online" ha fatto sapere che negli scatti si vede una ragazza mora identica alla Lovato in un mucchio di posizioni compromettenti tra cui un nudo in una vasca idromassaggio e scatti in topless sul letto, in diverse pose. Il sito non se l'è sentita di definire con certezza l'identità della ragazza; ma ha riferito che sul corpo presenta gli stessi tatuaggi della Lovato, inclusi i dodici uccelli sull'avambraccio.