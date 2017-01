Palombelli: "Forum è lo specchio del Paese"

foto Olycom Correlati "Forum", i volti celebri 09:23 - Un compito impegnativo per Barbara Palombelli, che dal prossimo 9 settembre sostituirà a "Forum" la collega Rita Dalla Chiesa, al timone del tribunale televisivo di Canale 5 per ben 22 anni. "Sono veramente entusiasta di affrontare questa sfida - ammette la giornalista in un'intervista a "Sorrisi Canzoni e Tv" - Forum è lo specchio del Paese, la pancia degli italiani: un concentrato di rabbia, emozioni e storie". - Un compito impegnativo per, che dal prossimo 9 settembre sostituirà a "" la collega Rita Dalla Chiesa, al timone del tribunale televisivo di Canale 5 per ben 22 anni. "Sono veramente entusiasta di affrontare questa sfida - ammette la giornalista in un'intervista a "Sorrisi Canzoni e Tv" - Forum è lo specchio del Paese, la pancia degli italiani: un concentrato di rabbia, emozioni e storie".

Un'occasione unica per la Palombelli, che ha accettato immediatamente la proposta avanzata da Mediaset: "Ho detto subito sì. Forum è una corazzata in onda da 28 anni, un programma che conoscono tutti perché ha dato il via al genere tribunalizio, oggi tanto di moda e stracopiato".



Un successo duraturo quello del format merito, secondo la giornalista, dell'attenzione che presta alle vere esigenze delle persone comuni. "Niente è più vicino al Paese reale quanto questo programma, che parla di piccoli e grandi problemi. La politica e il giornalismo spesso li ignorano - spiega - Ci sono problemi come la scuola, la sanità, i rapporti genitori-figli: questa è politica? Non in senso stretto, forse, ma di fatto sì".