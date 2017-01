Sport Mediaset, una stagione di novità

foto Olycom Correlati Mediaset porta la televisione nel futuro 15:41 - Un anno di novità, un anno importante che condurrà ai Mondiali di calcio in Brasile del 2014. E' quello che si prepara ad affrontare Mediaset sul fronte dell'informazione sportiva. Tre le novità annunciate dal neo direttore di Sport Mediaset, Claudio Brachino, ci sono il ritorno di una trasmissione settimanale della domenica e, da dicembre, su Italia1 due serate in prime time sperimentali con storie di campioni e imprese sportive. - Un anno di novità, un anno importante che condurrà ai Mondiali di calcio in Brasile del 2014. E' quello che si prepara ad affrontare Mediaset sul fronte dell'informazione sportiva. Tre le novità annunciate dal neo direttore di Sport Mediaset, Claudio Brachino, ci sono il ritorno di una trasmissione settimanale della domenica e, da dicembre, su Italia1 due serate in prime time sperimentali con storie di campioni e imprese sportive.

Dopo la fine di "Controcampo" e l'esperienza di "Undici", Italia1 torna a ospitare alle 23.30 ogni domenica su Italia1 l'approfondimento sulla giornata di campionato, con al timone Pierluigi Pardo. "Il titolo non è ancora deciso, ma non si chiamerà Controcampo - spiega Brachino -. Non sarà un talk: avrà una formula narrativa con molti collegamenti e una grafica molto moderna e essenziale. Le prime due domeniche di campionato faremo due speciali in cui testeremo il format, poi ci sarà la pausa e a metà settembre inizierà il programma vero e proprio".



Spazio anche alla moviola. ''Ci sarà tanta moviola su Premium con Maurizio Pistocchi e l'ausilio degli arbitri Paparesta e Cesari - ricorda Brachino -. Ma anche nel programma di Italia1 la moviola avrà il suo spazio, anche perché la discussione, arrivando alla fine della giornata, sarà necessariamente proiettata sul lunedì".



Tra conferme e ritorni, l'intenzione è comunque quella di lanciare nuovi format. E' nell'ambito di questa visione che si inserisce il progetto di portare a ridosso di Natale, in prima serata su Italia1, la risposta di Mediaset a "Sfide", lo storico programma di Rai3. "C'è un progetto di Massimo Picozzi che sto valutando - rivela Brachino -. Saranno il racconto di storie con curiosità e un'attenzione anche al profilo psicologico dei protagonisti".



Nell'offerta in chiaro il fiore all'occhiello resta la Champions con la miglior partita del mercoledì trasmessa su Italia1 o Canale5, dando ovviamente priorità alle squadre italiane. Cresce anche l'offerta informativa in chiaro e su pay. Oltre al notiziario sportivo delle 13 su Italia 1, alle 19 su Italia2 ci sara' Sport Mediaset, un approfondimento di 45 minuti. Sempre su Italia2 in palinsesto un magazine dalle 14 alle 15.40 sugli altri sport, core business della rete che da quest'anno trasmettera' anche la Nfl, il campionato di football americano. ''Vogliamo recuperare il prestigio dei tg in chiaro - fa sapere il direttore -, ma allo stesso tempo rafforzare l'offerta sulla pay per fare di Premium una sorta di casa del calcio''.



Su Premium oltre agli appuntamenti delle 14 e delle 24, introdurremo un tg la mattina dalle 7 alle 8 e le breaking news ogni ora al pomeriggio. Ci saranno poi programmi per il prime time, quando non ci sono partite, con montaggi di eventi, storie di campioni, gol". Sul fronte della pay, oltre alla serie A, alla B e alle competizioni europee, Mediaset amplia la sua offerta con i campionati esteri ospitando Fox Sports sulla propria piattaforma. "Quest'anno contiamo di anticipare il collegamento con le partite alle 19.30 - fa sapere ancora Brachino -, per far assaporare subito l'atmosfera prepartita allo spettatore".