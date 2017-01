Charisma Carpenter, bikini da capogiro

foto Twitter Correlati Charisma Carpenter, senza veli su "Playboy"

Carpenter, 40enne sensuale

Charisma Carpenter, icona degli anni '90 16:10 - Il tempo sembra essersi fermato per Charisma Carpenter, che a 43 anni vanta ancora il fisico di una teen-ager. Famosa negli anni '90 per la serie tv "Buffy - L'ammazzavampiri", in cui interpretava la presuntuosa Cordelia, l'attrice ha pubblicato su Twitter una foto mentre indossa un mini-bikini zebrato. Il due pezzi copre a malapena il suo prosperoso décolleté e mette in mostra la pancia piatta, scolpita dalla palestra. - Il tempo sembra essersi fermato per, che a 43 anni vanta ancora il fisico di una teen-ager. Famosa negli anni '90 per la serie tv "", in cui interpretava la presuntuosa Cordelia, l'attrice ha pubblicato su Twitter una foto mentre indossa. Il due pezzi copre a malapena il suo prosperoso décolleté e mette in mostra la pancia piatta, scolpita dalla palestra.

La Carpenter lancia la sfida alle colleghe più giovani, commentando così lo scatto: "Perfetto! 43 vanno bene per me ❤". Un fisico da dea per l'attrice di "Buffy", che fa salire la temperatura strizzando le sue curve esplosive in un bikini zebrato a vita bassa.