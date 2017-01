Robin Williams, ritorno alla televisione

foto Ap/Lapresse Correlati I "pazzi" Robin Williams e Sarah Michelle Gellar

10:30 - Robin Williams torna alla televisione. Dopo anni da numero uno del grande schermo, l'attore lanciato dalla serie "Mork & Mindy", a trent'anni dalla fine di quella sarà il protagonista di "The Crazy Ones", serie che prenderà il via a settembre negli Usa. Accanto a lui l'ex cacciatrice di vampiri Sarah Michelle Gellar.

La serie è firmata da uno dei big della televisione americana, quel David E. Kelley che ha sfornato successi come "Chicago Hope", "Boston Legal" e, soprattutto, "Ally McBeal".



Come sempre, nelle serie da lui firmate, la storia è ambientata a Chicago, e al centro delle vicende ci sono le vite di una serie di persone che lavorano per un'agenzia di pubblicità diretta da Simon Roberts (Robin Williams), personaggio tutto genio e sgregolatezza, e da sua figlia Sydney (Sarah Michelle Gellar), decisamente più quadrata e con i piedi per terra.