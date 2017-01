Giorgio, da Masterchef al "cibo porno"

Nella sua presentazione sul sito Gramegna mette le cose in chiaro: "Confesso di essere un feticista. Osservare le persone quando assaggiano un piatto per la prima volta è una delle cose che adoro di più in assoluto". Un'osservazione finalizzata a cogliere i molti segnali che arrivano dal rapporto con il cibo. "Faccio questo perché vedo il primo assaggio come il primo bacio che si dà a una persona - dice -. Il desiderio, l'attesa, il significato. Tutte sensazioni, azioni, reazioni, emozioni che non saranno mai più le stesse. Il primo bacio è il primo bacio, no? Unico e irripetibile".Nato e cresciuto a Novara, Gramegna, oltre a sviluppare la propria passione per la cucina, ha studiato comunicazione e marketing. Studi che ha sicuramente messo a frutto visto che ha colto benissimo la potenzialità promozionale di un'accoppiata "eros-cibo". Sul suo sito vengono proposte numerose ricette, ma è solo una parte del progetto. Giorgio organizza serate, dimostrazioni, lezioni di cucina e un catering a domicilio. "Per ora lavoro a Milano e cucino a domicilio per 10-15 persone - spiega -. Propongo ricette fusion: mischiare sapori diversi è già di per sé il modo di staccare dalla consuetudine, dalla monotonia"