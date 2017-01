Downton Abbey, in arrivo il merchadinsing

15:02 - E' una delle serie culto degli ultimi anni e ora, chi vorrò, potrà ricrearne l'atmosfera anche nella vita di tutti i giorni. Si tratta di "Downton Abbey", per la quale negli Stati Uniti e in Inghilterra sta per essere lanciato un corposo merchandising che copre più ambiti. Si va infatti dai prodotti per il corpo alle vernici per colorare casa con gli stessi colori della celebre tenuta in cui è ambientata la serie.

Ce n'è davvero per tutti i gusti. Le signore potranno tentare di ricreare il fascino di Lady Mary grazie a smalti, lucidalabbra, e lozioni per il corpo. Gli amanti del buon vino potranno invece sorseggiare un rosso che ricorda quello bevuto dal conte Graham. A produrlo la stessa azienda americana che ha realizzato il Merlot dei "Rolling Stones" e il Cabernet Sauvignon dei Pink Floyd.



Prodotti in serie con il marchio "Downton Abbey" come per la più famosa delle popstar. E il produttore della serie (che tornerà con la quarta stagione a settembre) è certo che questo costituirà un ulteriore volano per il successo del telefilm. "Siamo gente che si occupa di affari - ha detto Gareth Neame - e questo è un affare, creare una proprietà intellettuale e monetizzarla".



Le brutte notizie sono per i fan italiani. Per il momento non si sa di produttori nostrani o di marchi intenzionati a importare quanto realizzato. L'unica soluzione è buttarsi in Rete e lanciarsi nello shopping online...