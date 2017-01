Diana,ex di Amici,presto all'altare

foto Ufficio stampa Correlati DIANA E COSTANTINO, DUE EX "AMICI" SCATENATI 14:49 - Dopo "Amici" ha preso il volo e adesso aspetta l'anello e di essere condotta all'altare dal suo fidanzato. Diana Del Bufalo a soli 23 anni ha già coronato parecchi dei suoi sogni artistici e con Francesco Arpino fa sul serio e sogna una marcia nuziale a suon di gospel... - Dopo "Amici" ha preso il volo e adesso aspetta l'anello e di essere condotta all'altare dal suo fidanzato. Diana Del Bufalo a soli 23 anni ha già coronato parecchi dei suoi sogni artistici e con Francesco Arpino fa sul serio e sogna una marcia nuziale a suon di gospel...

Con lui, 39 anni di professione musicista, Diana ha appena inciso il singolo Beep Beep (A Ha) e con lui spera di convolare a nozze al più presto: "Mi ha già chiesto di sposarlo. Me lo chiede in realtà sempre quando mi abbraccia", racconta a Vero la cantante e conduttrice dello show "Il gospel incontra il talent" e di "Mai dire Amici", "Ma io aspetto un bell'anello e la dichiarazione ufficiale". Diana e Francesco del resto sembrano proprio fatti l'una per l'altro: "Quando l'ho visto pe rl aprima volta non mi piaceva. Ma poi è scoccata la scintilla. E il primo bacio non lo potrò mai scordare". L'altare a questo punto è solo un un ultimo passo inevitabile per coronare il loro amore che dura ormai da oltre un anno e mezzo.