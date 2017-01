Colpo di scena: Oprah regala auto in diretta tv

foto Da video Correlati Oprah Winfrey festeggiata da tanti vip 12:53 - Fuori programma al "Jimmy Kimmel Show" per Oprah Winfrey, che ha regalato in diretta tv un'auto nuova di zecca ad una fortunata ragazza del pubblico. Ospite dello show per parlare del suo ruolo nel film "The Butler", la conduttrice ne ha approfittato per uno dei suoi famosi colpi di scena. "Tu, vestita di blu. Vieni qui un minuto - ha detto indicando una donna in studio - Volevo solo dirti che hai vinto un'automobile!" - Fuori programma al "Jimmy Kimmel Show" per, chedel pubblico. Ospite dello show per parlare del suo ruolo nel film "The Butler", la conduttrice ne ha approfittato per uno dei suoi famosi colpi di scena. "Tu, vestita di blu. Vieni qui un minuto - ha detto indicando una donna in studio -!"

"Sento di nuovo quella sensazione. Non so proprio cosa stia accadendo" ha dichiarato al conduttore Oprah, prima di regalare l'automobile ad una donna del pubblico di nome Britney.



"Ogni tanto succede Jimmy, specialmente quando salto il pranzo. Ora mi sento meglio" ha poi commentato. Non è infatti la prima volta che Oprah è protagonista di un coup de théâtre così spettacolare. Nel 2004, infatti, aveva shockato i telespettatori americani regalando un'automobile ad ogni persona presente in studio, per un totale di 276 vetture.