Scomparsa l'attrice Lisa Robin Kelly

foto Ap/Lapresse 11:01 - L'attrice americana Lisa Robin Kelly, che in "That's 70 Show" interpretava la provocante Laurie, è scomparsa all'età di 43 anni. La donna si è spenta nella notte del 14 agosto in un rehab della California, dove era ricoverata per i problemi con l'alcol. Il portavoce dell'attrice ha dichiarato che nelle scorse settimane la Kelly si era sottoposta spontaneamente ai trattamenti, decisa ad uscire dalla dipendenza. - L'attrice americana, che in "That's 70 Show" interpretava la provocante Laurie,. La donna si è spenta nella notte del 14 agosto in un rehab della California, dove era ricoverata per i problemi con l'alcol. Il portavoce dell'attrice ha dichiarato che nelle scorse settimane la Kelly si era sottoposta spontaneamente ai trattamenti, decisa ad uscire dalla dipendenza.

A scatenare la ricaduta nel vizio dell'alcol, a quanto riporta TMZ, una violenta discussione avuta con l'ex marito Robert Gilliam. L'uomo l'aveva infatti picchiata lo scorso maggio, per questioni economiche. Era stato giudicato colpevole di percosse domestiche lo scorso mese e condannato a tre anni di libertà vigilata, oltre a 35 giorni di prigione.



La Kelly è diventata famosa per il ruolo di Laurie Forman nella sit-com "That '70's Show", che ha ricoperto per ben cinque stagioni. Negli ultimi anni, però, la sua carriera era stata oscurata da diversi episodi legati alla sua dipendenza dall'alcol tra cui un fermo per guida in stato di ebrezza e un'accusa di percosse ai danni dell'ex marito.