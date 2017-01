Larchenko: "Garko? E' un uomo bellissimo, ma..."

foto LaPresse Correlati "Le tre rose di Eva", il grande ritorno

Gabriel Garko, fascino sul set 09:00 - Momento d'oro per Victoria Larchenko, che dopo aver interpretato la perfida Viola ne "Le tre rose di Eva", torna con un ruolo più romantico al fianco di Gabriel Garko nella fiction "Rodolfo Valentino". Una vera fortuna lavorare con uno dei sex symbol più amati dalle donne, anche se a "Top" svela: "Mi chiedevano tutte se di persona fosse bello come in video. Gabriel è bellissimo, però non è questo il suo lato migliore". - Momento d'oro per, che dopo aver interpretato la perfida Viola ne "Le tre rose di Eva", torna con un ruolo più romantico al fianco di Gabriel Garko nella fiction "Rodolfo Valentino". Una vera fortuna lavorare con uno dei sex symbol più amati dalle donne, anche se a "Top" svela: "Mi chiedevano tutte se di persona fosse bello come in video.".

"Gabriel è un uomo di grande generosità, dentro e fuori dal set - continua - Abbiamo lavorato insieme in Bulgarai per un mese intero e ci ritrovavamo a fine serata per ripassare assieme le scene più importanti. Sul set c'era un bel clima e sono sicura che questa magia si respirerà anche sul piccolo schermo, quando la fiction andrà in onda".



Dopo aver interpretato la malvagia Viola ne "Le tre rose di Eva", in "Rodolfo Valentino" la Larchenko diventa decisamente più buona: "Sono Caterina, una donna agli antipodi rispetto a Viola. Lei infatti è dolce, generosa e soffrirà nel corso della storia. Almeno il pubblico, dopo avermi visto nei panni di cattiva, proverà un po' di tenerezza nei miei confronti".