"Californication", settima stagione in cantiere

Le serie tv a stelle e strisce scaldano l'autunno 12:29 - I fan di "Californication" possono stare tranquilli. La serie che racconta le vicende dello scrittore Hank Moody, interpretato da David Duchovny, tornerà (negli Usa) a primavera del 2014 con la settima stagione. Il gruppo di lavoro tornerà sul set a breve per preparare i nuovi attesissimi episodi. Intanto in Italia ci si potrà intrattenere con la sesta serie, ancora inedita.

La serie prodotta dal canale via cavo "Showtime", ha debuttato nel 2007, ottenendo il primo anno un successo discreto ma non travolgente. La decisione della produzione di andare avanti è stata poi premiata con un seguito di pubblico cresciuto di stagione in stagione, e ormai l'appuntamento con le avventure di Moody è un classico irrinunciabile.



Merito di un'ottima scrittura, di una recitazione di alto livello ma, sicuramente, anche del contenuto spesso pruriginoso delle storie, con pesanti dosi di sesso e droga negli ingredienti della ricetta.