Sandra Oh, addio ufficiale a "Grey's Anatomy"

16:09 - "Grey's Anatomy" si prepara a perdere uno dei suo primari migliori. L'attrice Sandra Oh, che nel medical-drama veste dal 2005 il camice della Dr. Cristina Yang, ha infatti ufficializzato l'uscita di scena del suo personaggio. "A livello creativo credo che mi abbia dato tutto ciò che poteva - ha dichiarato in esclusiva all'Hollywood Reporter - E' interessante il fatto di interpretare un personaggio per così tanto tempo".

Oh ha confessato di aver iniziato a pensare all'addio già nel maggio del 2012, quando gli altri membri del cast originale firmarono il contratto che li avrebbe legati a "Grey's Anatomy" per altri due anni.



"Mi sono sottoposta a diverse sedute terapeutiche perché dovevo preparare me stessa a questo cambiamento, mi sono data due anni di tempo per affrontare la cosa - ha spiegato l'attrice - Cristina vuole andarsene e io sono pronta a lasciarla andare. Adesso bisogna capire insieme agli autori le motivazioni che porteranno alla sua partenza".