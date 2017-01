Ilaria e Pietro: "Il Gf è preistoria per noi"

foto Visto Correlati Ilaria e Pietro, innamorati della loro Camilla

Pietro e Ilaria, genitori felici 11:00 - Nell'undicesima edizione del Grande Fratello Pietro Titone e Ilaria Natali hanno catalizzato l'attenzione con i lori alti e bassi, in cui si era insinuata anche Guendalina Tavassi. A due anni di distanza hanno formato una famiglia e non ne vogliono sapere della celebrità. "Dopo la parentesi televisiva siamo rientrati nei binari della normalità, anche se non è stato facile fare un passo indietro" spiegano a "Visto". - Nell'undicesima edizione delhanno catalizzato l'attenzione con i lori alti e bassi, in cui si era insinuata anche Guendalina Tavassi. A due anni di distanza hanno formato una famiglia e. "Dopo la parentesi televisiva siamo rientrati nei binari della normalità, anche se" spiegano a "Visto".

Una scelta coraggiosa, di cui Pietro si dice pienamente soddisfatto: "Sono costantemente riconosciuto come quello che ha fatto il Grande Fratello anche se io mi sono spogliato del tutto del personaggio. Se avessi voluto essere considerato diversamente non avrei scelto di formare una famiglia. Lo nostra Camilla è stata voluta e cercata".



"Se penso a quando è finita la nostra esperienza nella Casa mi sembra di scavare nella memoria come se dovessi ricordare qualcosa che è successo nella preistoria - aggiunge Ilaria - Il tenpo è volato. Non credevamo di poter realizzare tutto questo in così poco tempo e di riuscire a fare bene tutto".