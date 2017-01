"Centovetrine" al via tra amori e sorprese

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati "Centovetrine": le foto dal set

Da lunedì 26 agosto torna "Centovetrine", con grandi colpi di scena e tante sorprese. Nella prossima stagione il cast sarà infatti arricchito dalla presenza di nuovi personaggi, pronti a sconvolgere le vite dei protagonisti. Tra questi l'affascinante Leo Brera (Luciano Roman), che arriva a Torino dal Sud America per regolare i conti con Sebastian e l'ambiziosa Frida Baroni (Gaia Scodellaro), disposta a tutto per il successo.

A prendere in mano le redini del Centro Comemrciale più famoso della tv l'intrigante Adam Vega (Jacopo Venturiero) che, spinto dalla sua sfrenata ambizione, riesce con facilità a raggirare le persone per raggiungere i suoi scopi. Per lui la parola amore non esiste: il suo mondo gira intorno al denaro, al potere e al desiderio di avere sempre di più di entrambi.



Spinta dalla vendetta invece la giovane Sveva Maestri (Elena Cucci) che, dopo anni passati lontano da Torino, torna per ottenere ciò che le è sempre spettato di diritto. Nel capoluogo piemontese ritroverà anche l'uomo che da ragazzina le aveva fatto battere il cuore.



I telespettatori faranno poi la conoscenza con Fiamma (Caterina Misasi), una fotoreporter di talento con un'infanzia difficile. Bella e intraprendente non sa cosa sia l'amore, ma a "Centovetrine" forse lo scoprirà.