Mayim Bialik: "Sul set onion rings e Coca-Cola"

foto Ap/Lapresse Correlati "Big Bang Theory", i nerd sul red carpet 12:46 - Nominata per la seconda volta agli Emmy Awards come miglior attrice non protagonista, la star di "Big Bang Theory" Mayim Bialik confessa a "Hollywood Reporter" di aver un metodo consolidato per affrontare le riprese: "Nella serata dedicata alle riprese mangio onion rings e bevo mezza Coca-Cola. Studio con i miei amici, studiamo filosofia ebraica. E' questo il mio rituale del martedì durante la pausa per la cena, mi aiuta a concentrarmi". - Nominata per la seconda volta agli Emmy Awards come miglior attrice non protagonista, lconfessa a "Hollywood Reporter" di aver: "Nella serata dedicata alle riprese. Studio con i miei amici, studiamo filosofia ebraica. E' questo il mio rituale del martedì durante la pausa per la cena, mi aiuta a concentrarmi".

Nella sit-com della CBS interpreta Amy, la fidanzata un po' stramba di Sheldon (Jim Parson). Un ruolo sopra le righe, che si avvicina al carattere dell'attrice: "Non è molto diversa da me! E' insolita, senza molto tatto e con una specie di ritardo nello sviluppo delle dinamiche sociali".



La Bialik è arrivata al successo negli anni '90 con la serie tv "Blossom", tornando poi alla ribalta dopo un periodo lontano dal piccolo schermo grazie al ruolo di Amy nel cast di "Big Bang Theory". Mamma di due bambini, avuti dall'ex marito Michael Stone, fuori dal set l'attrice ha conseguito una laurea in neuroscienze ed una in ebraico, oltre che il dottorato.