Nunez: "Vivo un amore gay anche sul set"

Colpi di scena a "Le tre rose di Eva" 11:28 - La timida Elena Monforte torna nella seconda stagione de "Le tre rose di Eva" e sarà al centro di una tormentata passione omosessuale con Elvira, un nuovo personaggio. Una situazione che l'attrice Licia Nunuez conosce da vicino, come ha confessato a " Vero Tv": "Ho amato per tanti anni una donna stupenda, con grandi valori e grandi principi. Mi domando cosa possa esserci di male a dichiarare di aver amato una persona dello stesso sesso". - La timidatorna nella seconda stagione de "" e sarà al centro di una tormentata passione omosessuale con Elvira, un nuovo personaggio. Una situazione checonosce da vicino, come ha confessato a " Vero Tv": ", con grandi valori e grandi principi. Mi domando cosa possa esserci di male a dichiarare di aver amato una persona dello stesso sesso".

Nella nuova stagione il personaggio di Elena riserverà grandi sorprese ai telespettatori: "Elena subirà un'evoluzione che potrebbe stupire non poco il pubblico: proverà un'attrazione per Elvira, la new entry interpretata da Gaia Messerklinger. Dopodiché si innamorerà di un personaggio della prima stagione e questa volta, finalmente, il suo sentimento verrà contraccambiato".



E sulle altre novità della fiction di Canale 5, la Nunez anticipa: "La trama sarà ancora più avvincente, anche perchè moriranno diversi personaggi importanti dal punto di vista narrativo. Naturalmente, queste uscite di scena aggiungeranno sempre più pepe alla storia"