Stephanie dice addio ai fan italiani di "Beautiful"

Un amore scandaloso a "Beautiful" 09:53 - Brutto colpo per i fan di "Beautiful", che questa settimana dovranno dire addio per sempre - dopo ben 25 anni di onorata carriera - alla matriarca dal pugno di ferro Stephanie Forrester. Il prossimo 19 agosto sarà infatti trasmessa su Canale 5 l'ultima puntata con protagonista l'attrice Susan Flannery, che si spegnerà dolcemente tra le braccia dell'eterna rivale Brooke (Katherine Kelly Lang). - Brutto colpo per i fan di "", che questa settimana dovranno dire- dopo ben 25 anni di onorata carriera - alla matriarca dal pugno di ferro. Il prossimo 19 agosto sarà infatti trasmessa su Canale 5 l'ultima puntata con protagonista l'attrice Susan Flannery, che si spegnerà dolcemente tra le braccia dell'eterna rivale Brooke (Katherine Kelly Lang).

Arrivata sul set nel 1987, il personaggio di Stephanie ne ha passate di tutti i colori affermandosi in poco tempo come una vera e propria icona a livello mondiale. Una convivenza, quella con il suo personaggio, che l'attrice Susan Flannery è sempre riuscita ad arginare entro gli studi televisivi. "Io e Stephanie siamo diversissime. Lei è una donna iperprotettiva e vive la maternità come una missione - riporta il settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" - Per me è come un cappotto: quando esco dallo studio lo tolgo e lei non esiste più".



Nel mondo delle soap, si sa, tutto è possibile ma l'attrice esclude un possibile ritorno della Signora Forrester a "Beautiful": "E' stato un periodo meraviglioso della mia vita, ho avuto una grande carriera, ma quando arriva il tempo di andare non bisogna mai guardarsi indietro".