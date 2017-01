Heidi Klum star di "Parks And Recreation"

foto Twitter Correlati Heidi Klum, pose sexy baciata dal sole

13:03 - Sorpresa nel cast della serie comedy "Parks And Recreation". Heidi Klum ha infatti pubblicato uno scatto su Twitter in cui appare al fianco della protagonista Amy Poehler. L'ascesa della modella nel piccolo schermo sembra inarrestabile. Dopo aver condotto il talent show "The Project Runway" e aver conquistato il posto di giudice ad "America's Got Talent", ora la top model è pronta al suo debutto come attrice.

"Sul set di Parks and Recreation con Amy Poehler... per essere sicuri che ci guardiate il 26 settembre" cinguetta divertita Heidi, immortalandosi con la protagonista.



La sesta stagione della serie comica debutterà con una puntata speciale di un'ora e sarà ambientata a Londra. Nell'episodio Leslie (Amy Poehler) volerà in Inghilterra a per ricevere un prestigioso premio e nella capitale britannica farà la conoscenza con il sindaco di una piccola cittadina danese (Heidi Klum), anche lei a Londra per ricevere il riconoscimento.