Alessandro Pess: "Sesso tre volte al giorno"

Alessandro Pess innamorato pazzo di Rossella 10:11 - Dopo l'esperienza a "Uomini e Donne", Alessandro Pess è tornato dalla sua Rossella e ora la coppia si sta impegnando al massimo per avere un bambino. "Per diventare genitori facciamo l'amore tre volte al giorno - racconta a "Dipiù" - A volte penso che potremmo scrivere un manuale. Non ci arrendiamo: avere un figlio è quello che vogliamo, ce la stiamo mettendo tutta".

"Purtroppo Rossella ha scoperto di avere un problema che le rende più difficile rimanere incinta - spiega - Non è possibile sapere con certezza quando sia il momento migliore per concepire. E' per questo che facciamo l'amore spesso".



Un "programma" intenso, che Alessandro e Rossella cercano di rispettare nonostante gli impegni e la stanchezza: "Lo facciamo prima di andare a lavoro, a stomaco vuoto e meglio se con il caldo - continua Pess - A pranzo vado a mangiare con Rossella. Stiamo insieme, chiacchieriamo e facciamo l'amore per la seconda volta. Dopo cena, prima di dormire stiamo di nuovo insieme e ci addormentiamo uno tra le braccia dell'altro".



E per stimolare la libido del suo uomo Rossella ha le sue tecniche: "Non giro per casa in tuta e ciabatte, ma preferisco indossare completini intimi che possano stimolare la fantasia. Quando lui vuole attirare la mia attenzione basta che indossi un paio di slip aderenti e il gioco è fatto".