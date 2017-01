Chiara Galiazzo: "Pazza di Mika"

foto Gente Correlati CHIARA IN ABITO DA SERA

Single da un po' e alla ricerca di un ragazzo "all'antica". L'uomo dei suoi sogni però Chiara Galiazzo, vincitrice di X Factor e star della canzone, lo avrebbe già trovato: "Mika, bravissimo e uno schianto di ragazzo. Da perderci la testa. Anche se è gay".

Sul set dell'ultimo spot per la Tim, di cui è testimonial, tra truccatori e tecnici, la giovane cantante si svela a "Gente" e tra rossori e qualche lacrima confessa: "Quando mi attaccano sul fisico e scrivono che sono grassa, che ho il doppio mento, ci rimango male". Timida, un po' insicura, per niente grassa e... bella, di "una femminilità antica", come la definisce Mauro Mortaroli, autore dello spot. Ma soprattutto con un indiscutibile talento e una voce da restare a bocca e orecchie aperte. Se dovesse arrivarle una proposta per una fiction, come si mormora che sia già in programma, non direbbe di no. In quanto all'amore, un uomo che l'apprezzi Chiara non l'ha ancora trovato ma Mika farebbe proprio al caso suo e che sia gay non le interessa affatto. "Io mi sono sempre innamorata di ragazzi gay. E poi" aggiunge: "Esistono anche gli amori platonici e possono essere intensi e stimolanti".