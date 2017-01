Le serie tv a stelle e strisce scaldano l'autunno

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Hannibal, a settembre su Italia 1 12:35 - Su Italia 1, a settembre in prime time, debutta la serie che ha per protagonista Hannibal Lecter, indimenticato personaggio protagonista dello storico film di Jonathan Demme. Nei panni - o meglio nella maschera - che fu di Anthony Hopkins c'e' l'attore danese Mads Mikkelsen. Ma il famoso serial killer non sarà l'unico a sbarcare in Italia. In autunno atteso anche Kevin Specey con "House of Cards" e i simpatici alieni di "The Neighbours". a settembre in prime time, debutta la serie che ha per, indimenticato personaggio protagonista dello storico film di Jonathan Demme. Nei panni - o meglio nella maschera - che fu di Anthony Hopkins c'e' l'attore danese Mads Mikkelsen. Ma il famoso serial killer non sarà l'unico a sbarcare in Italia. In autunno atteso anche Kevin Specey con "" e i simpatici alieni di "".

A settembre prende il via anche "The Neighbours", una serie folle che ha per protagonista la famiglia Weaver, alle prese con dei vicini alieni arrivati da Zabvron, un pianeta dove sono gli uomini a partorire e si piangono lacrime verdi dalle orecchie. Debutta anche "Mistresses" con quattro amiche alle prese con i propri drammi quotidiani, lavorativi ma soprattutto amorosi.



Un altro gruppo di amiche sono al centro di "Deviuos Maids" annunciata per ottobre. A loro, cinque domestiche al servizio di famiglie benestanti di Beverly Hills, toccano non solo le faccende di casa ma anche mettere ordine alle vite dei datori di lavoro e nascondere i loro segreti più torbidi. Le protagoniste sono tutte latinoamericane e la serie è prodotta da Eva Longoria, che da anni si batte per i diritti degli ispanici in America.



Tra le novità attesa anche "Killing Kennedy", il film per la tv prodotto da Ridley Scott. Nel ruolo del presidente Usa Rob Lowe, mentre Jacqueline Kennedy avrà il volto di Ginnifer Goodwin.