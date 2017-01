Alec Baldwin, un futuro da talk-show

foto LaPresse Correlati Tutti pazzi per "Rock of Ages" 17:04 - Alec Baldwin potrebbe condurre un talk-show per l'emittente american MSNBC. Per ora sembrano essere solo rumors, non c'è nulla di certo. Nessuno, né il portaovece dell'attore né l'emmittente, ha confermato la notizia. Quel che è certo è che uno col suo temperamento farebbe ben comodo alla MSNBC, rete dichiaratamente di sinistra, che potrebbe affidare all'attore addirittura lo spazio del venerdì sera. potrebbe condurre un talk-show per l'emittente american MSNBC. Per ora sembrano essere solo rumors, non c'è nulla di certo. Nessuno, né il portaovece dell'attore né l'emmittente, ha confermato la notizia. Quel che è certo è che uno col suo temperamento farebbe ben comodo alla MSNBC, rete dichiaratamente di sinistra, che potrebbe affidare all'attore addirittura lo spazio del venerdì sera.

Baldwin non è nuovo nel settore: nei suoi podcast "Here's the thing", trasmessi dalla stazione radiofonica WNYC, ha spesso intervistato le celebrities di Hollywood. Se davvero condurrà un talk in televisione, però, dovrà imparare a mantenere la calma, qualità che pare proprio non appartenergli. È recente la sfuriata con la giornalista del Daily Mail che, in seguito ad un suo articolo, si è beccata l'appellativo di "toxic little queen".