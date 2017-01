Sharon Stone, nessuno "accavalla" come lei

18:47

- Una radiosa Sharon Stone ripete in televisione la famosa celebre scena dell'accavallata di gambe in "Basic Instinct". Ospite del talk show di Conan O'Brien, quando il conduttore gli ha fatto notare che in quel film c'è la scena più "messa in pausa" di tutti i tempi, Sharon ha risposto con un dubbioso "mi domando quale possa essere" e intanto ha accavallato le gambe. Come solo lei sa fare...