Lucia Hoyos, una "Pocahontas" senza veli

foto Interviù Correlati Lucia Hoyos, la "prima" senza veli

14:27

- Lei è la regina delle telenovela spagnole. Lucia Hoyos è diventata una celebrità in patria grazie a titoli come "Periodistas", "Carmina" o "Flaman". E, a 38 anni, Lucia Hoyos ha deciso di spogliarsi di ogni pudore e posare nuda, in versione "Pocahontas", per la rivista "Interviù". "Era il momento di guardarmi e decidere - ha detto -: sono una donna che vale e ho superato il mio pudore".