James Gandolfini, sparito il Rolex dalla stanza

I Soprano, mafiosi di successo 13:43 - Oltre al danno, la beffa. James Gandolfini, morto a Roma lo scorso 19 giugno in seguito ad un attacco cardiaco, è stato derubato subito dopo il decesso. Accanto a lui c'era solo il figlio Michael, che lo stava accompagnando a Taormina dove, in veste di Tony Soprano, ruolo che lo ha reso celebre nel mondo, avrebbe partecipato ad un dibattito.

Inutilmente soccorso per 40 minuti, l'attore è morto subito dopo l'arrivo in ospedale. A ferire ulteriormente i familiari, però, è stata la scoperta del furto del Rolex Submariner del valore di 3 mila dollari appertenuto all'attore. Stando alla ricostruzione dei fatti, il ladro si sarebbe intrufolato nella stanza subito dopo la morte di Gandolfini, approfittando della confusione, prelevando così indisturbato la refurtiva. La famiglia, per ora, ha sporto denuncia contro ignoti.