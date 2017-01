Moran Atias tra scandali e intrighi

foto Ufficio stampa Correlati Moran Atias picchiata a sangue...

Moran Atias, sensualità mozzafiato 14:41 - E' sempre più internazionale la carriera di Moran Atias. La bellissima attrice israeliana sarà la protagonista della nuova, attesissima, serie "Tyrant", prodotta dagli stessi produttori di "Homeland" e dallo sceneggiatore di "Lost", Craig Wright. La serie racconta la storia di una famiglia araba coinvolta tra scandali e intrighi della politica medio-orientale e l'Atias vestirà i panni di Leila, la bella ed elegante moglie del fratello del protagonista.

Nella storia un dittatore arabo muore e lascia a suo figlio americano le redini dello Stato. Ang Lee ha definito il pilot "come una delle più brillanti idee per una serie che abbia letto".



Ma per l'attrice è un momento d'oro in generale. Se è infatti diventata un volto celebre delle serie tv, da "Crash" a "White Collar" passando per "Csi Miami", la vedremo presto anche al cinema. Sarà infatti la protagonista del nuovo film del regista premio oscar Paul Haggis dal titolo "Third Person" , dove interpreterà una zingara che avrà una relazione con un uomo d'affari americano che odia l'Italia (Adrien Brody). Altri protagonisti del film saranno Liam Neeson, Olivia Wilde, James Franco, Mila Kunis.