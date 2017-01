I "Simpson" si trasformano in Lego

foto Da video Correlati I Simpson in versione Lego 12:35 - I "Simpson" sono pronti ad entrare nel mondo Lego. L'azienda danese ha infatti annunciato che entro il 2014 metterà in commercio una linea speciale di costruzioni, ispirata alla famiglia gialla più famosa della tv. Il portavoce Roar Rude Trangbaek non ha voluto svelare quali personaggi della città di Springfield saranno "trasformati" in mattoncini, ma assicura che la collezione "piacerà molto ai fan dei Simpson". - I "" sono pronti ad entrare nel mondo. L'azienda danese ha infatti annunciato che entro il 2014 metterà in commercio una, ispirata alla famiglia gialla più famosa della tv. Il portavoce Roar Rude Trangbaek non ha voluto svelare quali personaggi della città di Springfield saranno "trasformati" in mattoncini, ma assicura che la collezione "piacerà molto ai fan dei Simpson".

Non è la prima volta che la Lego si ispira al mondo del cinema e della tv per la creazione dei suoi prodotti. Negli ultimi anni aveva infatti realizzato una serie-omaggio all'universo di "Star Wars" e un'altra con protagonisti i guerrieri animati di "Ninjago".



La decisione di introdurre i personaggi dei "Simpson" ha però suscitato qualche polemica tra gli appassionati di costruzioni. I detrattori credono infatti che i "Simpson" non siano un prodotto destinato ai bambini, ma ad un pubblico adulto. Per far sentire le loro ragioni hanno anche aperto una petizione online, in modo da impedire la messa in vendita del prodotto.