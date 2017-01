"Studio 5" saluta con D'Urso e Casalegno

foto Ufficio stampa 10:44 - Mercoledì 7 agosto, in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini presenta il sesto e ultimo appuntamento con "Studio 5". Per l'occasione una rosa di ospiti tutta al femminile. In studio si confesseranno infatti Barbara D'Urso, Elenoire Casalegno e Simona Molinari. A fianco a loro anche quattro ex ragazzine del mitico programma "Non è la Rai": Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi, Maria Monsé ed Eleonora Cecere. - Mercoledì 7 agosto, in prima serata su Canale 5,presenta il sesto e ultimo appuntamento con "". Per l'occasione una rosa di ospiti tutta al femminile. In studio si confesseranno infattie Simona Molinari. A fianco a loro anche quattro ex ragazzine del mitico programma "": Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi, Maria Monsé ed Eleonora Cecere.

Ogni settimana Alfonso Signorini ripercorre i momenti più significativi di Canale 5 insieme ai personaggi che l'hanno resa grande. In un clima di festa, gli ospiti in studio rivivono i momenti più divertenti ed emozionanti dei loro inizi, cantano le sigle dei loro programmi, ritrovano compagni di lavoro e, solo per i telespettatori di "Studio 5", rivelano aneddoti inediti.