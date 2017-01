Isabella Rossellini, special guest di "Blacklist"

foto Ap/Lapresse Correlati Isabella Rossellini, fascino da red carpet 13:02 - Ruolo speciale per Isabella Rossellini, che apparirà con un cameo in una dei primi episodi nella nuova serie americana "Blacklist" (in onda sulla NBC a partire dal 23 settembre). L'attrice italiana vestirà i panni dell'attivista per i diritti umani Floriana Campo e diventerà uno degli obiettivi di un pericoloso criminale, che cercherà di ucciderla simulando un incidente d'auto. - Ruolo speciale per, che apparirà con un cameo in una dei primi episodi nella nuova serie americana "" (in onda sulla NBC a partire dal 23 settembre). L'attrice italiana vestirà i panni dell'attivista per i diritti umani Floriana Campo e diventerà, che cercherà di ucciderla simulando un incidente d'auto.

Protagonista di "The Blacklist" Raymond 'Red' Reddington (James Spader), un ex agente che cambia la sua vita e diventa uno dei criminali più ricercati dall'FBI. Noto come "il Concierge del crimine", Red decide di costituirsi e collaborare con la giustizia, a patto di parlare solo con l'agente Elizabeth 'Liz' Keen (Megan Boone).