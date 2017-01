"Glee" chiude i battenti dopo la sesta stagione

11:33 - Cattive notizie per i fan di "Glee". Dopo la scomparsa prematura di Cory Monteith, la produzione ha infatti deciso di portare a conclusione la serie dopo la sesta stagione. "Non credo si andrà oltre le prossime due stagione. Mai dire mai, ma... ci sono due cicli a disposizioni per chiudere le storie e concludere la serie" ha dichiarato il presidente della Fox Kevin Reilly durante il "Television Critics Association".

"Se scopriremo un nuovo gruppo di ragazzi e ci dovessero essere talenti chi lo sa. Ma per ora ci concentriamo sulle prossime due stagioni" ha concluso Reilly.



L'intero cast di "Glee" è attualmente impegnato nella riprese della quinta stagione, in cui sarà presente un episodio-tributo al collega Cory Monteith, scomparso lo scorso 13 luglio per overdose. Per gli attori è stato difficile tornare sul set; in particolar modo per la fidanzata e collega Lea Michele, che nella serie interpreta l'ambiziosa Rachel.